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В Перми началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году →
В Пермском районе завершилось строительство нового корпуса начальной школы
В трехэтажном корпусе расположены учебные кабинеты, спортзал, столовая, библиотека, медицинский кабинет, две игровые комнаты для детей младшего возраста. Все помещения уже оборудованы необходимой мебелью и техникой.
Как пояснили в краевом Министерстве образования и науки, решение построить новый корпус для начальной школы было принято из-за переполненности Сылвенской школы пунктов. Старое здание также к началу учебного года будет отремонтировано – до сентября здесь заменят фасад и кровлю, обновят пищеблок, приведут в порядок кабинеты технологии.Всего в 2021-2023 гг. в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 25 школ и 14 детских садов. Объекты строятся, в том числе в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.
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