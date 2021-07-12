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← Процесс опрессовок теплосетей в Перми пересек экватор

В Перми началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году →

В Пермском районе завершилось строительство нового корпуса начальной школы

В п. Сылва Пермского муниципального района готов ко вводу новый корпус школы имени поэта Василия Каменского. Строительные работы на объекте завершились, Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям. Уже 1 сентября 300 детей смогут пойти в обновленную школу.
В трехэтажном корпусе расположены учебные кабинеты, спортзал, столовая, библиотека, медицинский кабинет, две игровые комнаты для детей младшего возраста. Все помещения уже оборудованы необходимой мебелью и техникой.
Как пояснили в краевом Министерстве образования и науки, решение построить новый корпус для начальной школы было принято из-за переполненности Сылвенской школы пунктов. Старое здание также к началу учебного года будет отремонтировано – до сентября здесь заменят фасад и кровлю, обновят пищеблок, приведут в порядок кабинеты технологии.Всего в 2021-2023 гг. в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 25 школ и 14 детских садов. Объекты строятся, в том числе в рамках нацпроектов «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Опубликовано: 12.07.2021 в 11:59 в рубрике - Вести Пермь

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← Процесс опрессовок теплосетей в Перми пересек экватор

В Перми началась приёмка образовательных учреждений к новому учебному году →

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