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Житель Прикамья угнал машину, совершил в Екатеринбурге ДТП и сдал авто в пункт приема металлолома
В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний знакомый потерпевшего.
"Молодой человек пояснил, что воспользовался легким доступом к машине и решил покататься по родному поселку. Затем он уехал в Екатеринбург, где совершил дорожно-транспортное происшествие. Причинив автомобилю механические повреждения, подозреваемый сдал его в пункт приема металлолома. По данному факту ведется расследование", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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