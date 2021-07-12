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Суд обязал краевой Минздрав обеспечить троих детей дорогостоящими лекарствами
Стоимость курса лечения в количестве 20 ампул составляет 25 млн рублей.Минздрав региона отказал заявительнице в предоставлении данного лекарства в связи с тем, что оно не зарегистрировано на территории Российской Федерации и не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов.
"Действуя в защиту прав ребёнка на охрану его жизни и здоровья, прокурором края в суд направлено исковое заявление о возложении на Министерство здравоохранения Пермского края обязанности обеспечить несовершеннолетнего указанным препаратом. По аналогичным основаниям прокурором края предъявлено ещё два заявления в интересах 2-х детей об обеспечении их необходимыми лекарственными средствами пожизненно, стоимость ежегодного курса лечения которым составляет более 100 тыс. рублей. Ленинский районный суд г. Перми все иски удовлетворил в полном объеме", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Решения суда обращены к немедленному исполнению. В ближайшее время ведомство закупит и обеспечит лекарственными средствами детей.
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