Суд обязал краевой Минздрав обеспечить троих детей дорогостоящими лекарствами

Прокуратура Пермского края проверила обращение законного представителя малолетнего ребёнка об отказе Министерством здравоохранения Пермского края в обеспечении её сына лекарственным препаратом.В ходе надзорных мероприятий установлено, что несовершеннолетний страдает онкологическим заболеванием и является ребенком-инвалидом, который нуждается в дорогостоящем лекарственном препарате по жизненным показаниям.Стоимость курса лечения в количестве 20 ампул составляет 25 млн рублей.Минздрав региона отказал заявительнице в предоставлении данного лекарства в связи с тем, что оно не зарегистрировано на территории Российской Федерации и не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов."Действуя в защиту прав ребёнка на охрану его жизни и здоровья, прокурором края в суд направлено исковое заявление о возложении на Министерство здравоохранения Пермского края обязанности обеспечить несовершеннолетнего указанным препаратом. По аналогичным основаниям прокурором края предъявлено ещё два заявления в интересах 2-х детей об обеспечении их необходимыми лекарственными средствами пожизненно, стоимость ежегодного курса лечения которым составляет более 100 тыс. рублей. Ленинский районный суд г. Перми все иски удовлетворил в полном объеме", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.Решения суда обращены к немедленному исполнению. В ближайшее время ведомство закупит и обеспечит лекарственными средствами детей.