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В Пермском крае создан Совет по развитию ГЧП
Согласно документу, совет будет собираться не реже 1 раза в квартал. Цель создания органа – формирование благоприятных условий для реализации проектов ГЧП, повышение значимости инструментов государственно-частного партнерства для инвестиционного развития региона, совершенствование взаимодействия и упорядочение работы с компаниями, инвестирующими в строительство социально значимых и других объектов на территории Пермского края. Также совет будет осуществлять контроль над реализацией проектов в формате ГЧП.
На сегодня в Пермском крае в рамках ГЧП в регионе уже реализуется более 100 проектов, общий объем инвестиций в которые составляет порядка 42 млрд руб.
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