Старинное судно со дна Камы так и не подняли

Пресловутый "Струг Ермака", прозванный так с легкой руки пермских журналистов, со дна Камы так и не подняли. Как оказалось, этого и не было в планах. Изучать старинное судно археологи будут под водой, в совершенно непривычных для себя условиях.Подводные исследования начались в воздухе. Только свысока можно представить общую картину происходящего под водой, если только позволяет видимость.Илья Липин, специалист по аэросъемке Уральского центра подводных исследований: "Дроны сильно облегчают задачи именно предварительного обследования, все, что связано с водоемами, с рельефами местности. По результатам съемки получается трехмерная карта".На плане в итоге было нанесено 25-метровое деревянное судно, находится оно на глубине 20 метров. Подробности могут выяснить только водолазы.Вес профессионального оборудования - 65 килограммов, и пусть в воде он почти не ощутим, надо уметь двигаться с ювелирной точностью, чтобы не поднять донные отложения. При видимости в 20 сантиметров — это непростая задача, но на помощь опять приходят современные технологии.Анатолий Марков, руководитель подводных работ Уральского центра подводных исследований: "Современные технологии, современные камеры, как оказалось на практике, они, оказывается, видят лучше, чем люди под водой. Просматривая видео материал, мы обнаруживаем, что мы видим 20 сантиметров. Камера видит 40-50 сантиметров".Место затопления лодки обнаружили с помощью сканирования. На данный момент зафиксированы только общие очертания судна и немногочисленные детали: деревянные шпангоуты и кованые гвозди.Место исследования обозначено буйками. Где еще до строительства камской ГЭС проходило основное судоходное русло. Так что количество исторических находок и археологических артефактов потенциально здесь особенно велико.Появившееся с легкой руки журналистов название «Струг Ермака» историки считают не совсем верным. О дате постройки судна достоверно сказать пока ничего нельзя, есть только предположения.Григорий Головчанский, руководитель Камской археологической экспедиции: "Мы однозначно можем сказать, что это судно явно не 20 века, что оно древнее. По очертаниям оно попадает к нескольким типам судов, в том числе нельзя до конца исключить тот же самый струг времен Ермака, безусловно, это не струг Ермака, но может быть той эпохи".Наиболее вероятна версия о том, что лодка имеет отношение к Хохловскому медеплавильному заводу. Это автоматически относит находку к 18 веку. Впрочем, сказать об этом с уверенностью можно будет только после проведения дополнительных исследований, которые продолжатся в заливе рядом с этнографическим музеем в течение еще нескольких месяцев.