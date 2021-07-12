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Старинное судно со дна Камы так и не подняли
Подводные исследования начались в воздухе. Только свысока можно представить общую картину происходящего под водой, если только позволяет видимость.
Илья Липин, специалист по аэросъемке Уральского центра подводных исследований: "Дроны сильно облегчают задачи именно предварительного обследования, все, что связано с водоемами, с рельефами местности. По результатам съемки получается трехмерная карта".
На плане в итоге было нанесено 25-метровое деревянное судно, находится оно на глубине 20 метров. Подробности могут выяснить только водолазы.
Вес профессионального оборудования - 65 килограммов, и пусть в воде он почти не ощутим, надо уметь двигаться с ювелирной точностью, чтобы не поднять донные отложения. При видимости в 20 сантиметров — это непростая задача, но на помощь опять приходят современные технологии.
Анатолий Марков, руководитель подводных работ Уральского центра подводных исследований: "Современные технологии, современные камеры, как оказалось на практике, они, оказывается, видят лучше, чем люди под водой. Просматривая видео материал, мы обнаруживаем, что мы видим 20 сантиметров. Камера видит 40-50 сантиметров".
Место затопления лодки обнаружили с помощью сканирования. На данный момент зафиксированы только общие очертания судна и немногочисленные детали: деревянные шпангоуты и кованые гвозди.
Место исследования обозначено буйками. Где еще до строительства камской ГЭС проходило основное судоходное русло. Так что количество исторических находок и археологических артефактов потенциально здесь особенно велико.
Появившееся с легкой руки журналистов название «Струг Ермака» историки считают не совсем верным. О дате постройки судна достоверно сказать пока ничего нельзя, есть только предположения.
Григорий Головчанский, руководитель Камской археологической экспедиции: "Мы однозначно можем сказать, что это судно явно не 20 века, что оно древнее. По очертаниям оно попадает к нескольким типам судов, в том числе нельзя до конца исключить тот же самый струг времен Ермака, безусловно, это не струг Ермака, но может быть той эпохи".
Наиболее вероятна версия о том, что лодка имеет отношение к Хохловскому медеплавильному заводу. Это автоматически относит находку к 18 веку. Впрочем, сказать об этом с уверенностью можно будет только после проведения дополнительных исследований, которые продолжатся в заливе рядом с этнографическим музеем в течение еще нескольких месяцев.
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