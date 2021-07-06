Представлялись сотрудниками пожарной охраны. В Прикамье осуждены четверо мошенников
Злоумышленники приходили в дома жителей Октябрьского городского округа, вводили престарелых граждан в заблуждение, представляясь сотрудниками пожарной охраны, убеждали их под угрозой привлечения к административной ответственности приобрести пожарные извещатели. Таким образом, преступникам удалось реализовать фактически ненужное потерпевшим оборудование на общую сумму 68 тыс. рублей.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинения, возмещение подсудимыми в полном объеме ущерба пенсионерам, применил к ним наказание в виде судебного штрафа в размере от 30 до 40 тыс. рублей каждому. Приговор вступил в законную силу. ", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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