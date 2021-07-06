В Прикамье объявлен новый этап борьбы с борщевиком. Так, в Кудымкарском округе подрядчики уже в третий раз за это лето приступили к ликвидации борщевика. Опасное растение скашивают сразу три коммунальных предприятия на площади в 25 гектаров.Из краевого бюджета на уничтожение борщевика выделено 30 миллионов рублей, еще 10 миллионов дают городские и окружные администрации. В этом году полностью или частично убрать растение планируется в 9 городах, это коснется и всех населенных пунктов в 6 муниципалитетов.Напомним, жители Прикамья могут сообщить о местах произрастания растения на портале «Управляем вместе». Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.