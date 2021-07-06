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В Прикамье объявлен новый этап борьбы с борщевиком
Из краевого бюджета на уничтожение борщевика выделено 30 миллионов рублей, еще 10 миллионов дают городские и окружные администрации. В этом году полностью или частично убрать растение планируется в 9 городах, это коснется и всех населенных пунктов в 6 муниципалитетов.
Напомним, жители Прикамья могут сообщить о местах произрастания растения на портале «Управляем вместе». Подробности - в репортаже Дмитрия Буланова.
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