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← В полиции напомнили об ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
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Глава Перми Алексей Дёмкин проведёт первый прямой эфир в соцсети
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5 июля в Перми стартует следующий этап гидравлических испытаний теплосетей
В краевом Минздраве опровергли информацию о полном запрете плановой госпитализации
В Перми усилят меры безопасности на городских пляжах
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