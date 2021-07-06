Школы Перми начали прием заявлений в первые классы на свободные места

Сегодня в Перми стартовал второй этап приемной кампании в первые классы. Он продлится до 5 сентября.Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, на сегодняшний день в школах 1505 свободных мест. Информация о количестве свободных мест опубликована на официальных сайтах школ и на сайте департамента образования. Прием заявлений проходит в порядке очереди с учётом даты, времени регистрации и номера заявления. Льготы на этом этапе не учитываются.Оксана Чеклецова, заместитель начальника департамента образования администрации г. Перми: "Мы в любом случае понимаем, что будет некая миграция детского населения. Сейчас те, кто уже зачислены, за ними место сохранено и сейчас эти родители тоже могут пробовать подать документы на свободные места в любую другую школу. Каждый ребенок 1 сентября 2021 года точно пойдет в школу." Вместе с заявлением о приеме необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего личность родителя, копию свидетельства о рождении ребенка, а также при необходимости копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства и документы, подтверждающие наличие льготы.При подаче заявления по электронной почте или почтовым отправлением необходимо в течение двух дней подтвердить свое намерение, предоставив в школу оригиналы документов. График приёма документов опубликован на официальных сайтах школ во вкладке «Приём в 1-й класс».Результаты рассмотрения заявления будут известны в течение 5 рабочих дней после подачи. Приказ о зачислении появится на информационном стенде школы, отказ в связи с отсутствием свободных мест будет направлен в электронном виде или письмом.Напомним, для родителей будущих первоклассников с 5 по 9 июля работает «горячая линия» департамента образования. Задать интересующие вопросы можно, позвонив по телефону: 212-70-50 в рабочие дни с 09:00 до 18:00.