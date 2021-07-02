На трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домов

Сегодня, 2 июля, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вместе с главой Перми Алексеем Дёмкиным проинспектировал состояние и внешний вид гостевого маршрута, соединяющего аэропорт Большое Савино с центром города. Дорога, по которой жители и гости Прикамья добираются по прилете в краевую столицу, проходит по шоссе Космонавтов, ул. Малкова, ул. Локомотивной и выходит через площадь Гайдара на ул. Ленина, эспланаду, Комсомольский проспект и т.д. Глава региона осмотрел часть маршрута, расположенного в Дзержинском и Индустриальном районах Перми.Дмитрий Махонин отметил, что очень важно навести порядок по пути следования жителей и туристов из аэропорта. Для прикамцев благоустроенный маршрут станет символом развития и преображения региональной столицы, гостям он позволит составить первое положительное впечатление о крае.«Здесь нужно навести максимальный порядок на дорогах и в окружающем ландшафте. Гостевой маршрут – это лицо Перми, ворота в Пермский край. Считаю, город трудовой доблести достоин того, чтобы эти ворота были красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными», – обозначил губернатор.В рамках выезда Дмитрий Махонин обратил внимание на состояние фасадов домов. Губернатор поставил задачу профильному министерству провести работу по проектированию и ремонту домов по улицам Малкова, Локомотивной и шоссе Космонавтов.По словам заместитель председателя Правительства – министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, до 2023 года силами регионального Фонда капитального ремонта будут выполнены комплексные работы (крыша, фасад, фундамент) в 8 домах по адресам: ул. Малкова, 14, 16, 18, 20, ул. Локомотивная, 8, шоссе Космонавтов, 110, 112 и 114.