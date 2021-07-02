На трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домов
Дмитрий Махонин отметил, что очень важно навести порядок по пути следования жителей и туристов из аэропорта. Для прикамцев благоустроенный маршрут станет символом развития и преображения региональной столицы, гостям он позволит составить первое положительное впечатление о крае.
«Здесь нужно навести максимальный порядок на дорогах и в окружающем ландшафте. Гостевой маршрут – это лицо Перми, ворота в Пермский край. Считаю, город трудовой доблести достоин того, чтобы эти ворота были красивыми, ухоженными, безопасными и комфортными», – обозначил губернатор.В рамках выезда Дмитрий Махонин обратил внимание на состояние фасадов домов. Губернатор поставил задачу профильному министерству провести работу по проектированию и ремонту домов по улицам Малкова, Локомотивной и шоссе Космонавтов.
По словам заместитель председателя Правительства – министра ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрея Кокорева, до 2023 года силами регионального Фонда капитального ремонта будут выполнены комплексные работы (крыша, фасад, фундамент) в 8 домах по адресам: ул. Малкова, 14, 16, 18, 20, ул. Локомотивная, 8, шоссе Космонавтов, 110, 112 и 114.
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