← В краевом Минздраве опровергли информацию о полном запрете плановой госпитализации
На трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домов →
5 июля в Перми стартует следующий этап гидравлических испытаний теплосетей
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← В краевом Минздраве опровергли информацию о полном запрете плановой госпитализации
На трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домов →
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
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11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
На трех улицах, ведущих из аэропорта в центр Перми, отремонтируют фасады домов
5 июля в Перми стартует следующий этап гидравлических испытаний теплосетей
В краевом Минздраве опровергли информацию о полном запрете плановой госпитализации
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В краевом Минздраве опровергли информацию о полном запрете плановой госпитализации
В Перми усилят меры безопасности на городских пляжах
Закамский родник превратился в арт-объект
Из пунктов проката электросамокатов в Перми исчезают модели мощней 250 ватт
Пермякам предлагают уникальную полетную программу на юг России
В Перми приведут в порядок около двух тысяч деревьев и кустов
В Перми во время съемок фильма про Ивана Семенова ограничат движение транспорта
Пермяки открыли сезон «тихой охоты»
Оперштаб Прикамья ввел дополнительные ограничительные меры
Отремонтирован семикилометровый участок Восточного обхода Перми
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