5 июля в Перми стартует следующий этап гидравлических испытаний теплосетей

Пермские сетевики анонсируют следующий этап гидравлических испытаний теплосетей. С понедельника опрессовки стартуют в микрорайонах «Рабочий посёлок» и «Городские горки», а также в части домов в микрорайоне «Балатово». На этой неделе энергетики завершают опрессовку на Гайве и начинают проверку теплопроводов в части домов Закамска, в центре Перми, в микрорайоне Нагорный, а также в Мотовилихе — на улицах Крупской, Пушкарской, Старцева и на бульваре Гагарина. Тем временем уже закончились гидравлические испытания для домов на улицах Островского, Рабоче-Крестьянской, Революции, Чернышевского и Фонтанной, а также некоторых домов правобережной части города. Напомним, во время этих работ в теплопроводах нагнетается дополнительное давление, чтобы выявить и устранить возможные повреждения в преддверии зимы.