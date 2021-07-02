В краевом Минздраве опровергли информацию о полном запрете плановой госпитализации

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Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Если прочитаете, документ, который вышел после оперштаба, мы не говорим запретить, закрыть, плановую помощь. Мы говорим, что по возможности перенести её на более поздний срок по направлению лечащего врача поликлиники. Есть заболевания,по которым однозначно оказывают помощь: это онкология, сахарный диабет". Основной темой выступлений представителей Минздрава и Роспотребнадзора стала вакцинация. Мутирующий штамм «Дельта» в Прикамье есть. Всплеска больных с почечной недостаточностью, как осложнения новой болезни, нет. Об этом заявил главврач краевой клинической больницы Анатолий Касатов.
Анатолий Касатов, главврач краевой клинической больницы: "Резкого всплеска пациентов у которых развилась почечная недостаточность- я не вижу. НА сегодня на утро в отделении реанимации находятся 22 пациента. Все с формой протезирования дыхания. На сегодняшний день лишь три пациента нуждаются в процедурах гемодиализа. Лишь три подсоединяются к искусственной почке."
В качестве профилактики от индийской разновидности вируса, как и прочих, врачи рекомендуют «Спутник V». Сейчас это единственный предлагаемый в поликлиниках и мобильных пунктах края препарат. Что обусловлено необходимостью и госпоставкой, - объяснила министр краевого здравоохранения Анастасия Крутень. По ее словам, дефицита с вакциной нет, в ближайшие 10 дней ожидается поступление ещё 60 тысяч доз.
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