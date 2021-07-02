В Перми усилят меры безопасности на городских пляжах

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Участники обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности горожан на воде. Так, в организованных местах массового отдыха у воды – на КамГЭС, в Кировском и Ленинском районах – в дополнение к матросам-спасателям организовано дежурство штатных спасателей Пермской городской службы спасения с плавсредствами. Также проводятся инструктажи по организации несения дежурства и занятия с матросами-спасателями по оказанию помощи пострадавшим. Со стороны администрации Перми усилен контроль за работой спасателей.
Помимо этого, будет усилена профилактическая работа с населением по безопасному отдыху у воды. В частности, места отдыха у воды патрулируют сотрудники полиции.
Напомним, в городе определены пять организованных мест отдыха у воды:
в Кировском районе – по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;
в Ленинском районе – правобережье реки Кама;
в Мотовилихинском районе – Мотовилихинский пруд;
в Орджоникидзевском районе – остановочный пункт «КамГЭС»;
в посёлке Новые Ляды Свердловского района – устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва.
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