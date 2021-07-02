В Перми усилят меры безопасности на городских пляжах

Глава Перми Алексей Дёмкин провел внеплановое заседание КЧС по безопасности у воды. Поводом для проведения экстренного заседания стали случаи гибели людей на водных объектах.Участники обсудили дополнительные меры по обеспечению безопасности горожан на воде. Так, в организованных местах массового отдыха у воды – на КамГЭС, в Кировском и Ленинском районах – в дополнение к матросам-спасателям организовано дежурство штатных спасателей Пермской городской службы спасения с плавсредствами. Также проводятся инструктажи по организации несения дежурства и занятия с матросами-спасателями по оказанию помощи пострадавшим. Со стороны администрации Перми усилен контроль за работой спасателей.Помимо этого, будет усилена профилактическая работа с населением по безопасному отдыху у воды. В частности, места отдыха у воды патрулируют сотрудники полиции.Напомним, в городе определены пять организованных мест отдыха у воды:в Кировском районе – по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;в Ленинском районе – правобережье реки Кама;в Мотовилихинском районе – Мотовилихинский пруд;в Орджоникидзевском районе – остановочный пункт «КамГЭС»;в посёлке Новые Ляды Свердловского района – устье реки Грязная на левом берегу реки Сылва.