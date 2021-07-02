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Закамский родник превратился в арт-объект

Излюбленный жителями Закамска родник на набережной в Кировском районе Перми преобразился. Бетонную стену над источником избавили от бессмысленных надписей и раскрасили в морском стиле волонтеры. Родник — первый арт-объект в проекте «Граффити как искусство». Авторы инициативы планируют изменить облик района, украсив подобными художественными композициями и другие общественные места.

Опубликовано: 02.07.2021 в 12:30 в рубрике - Вести Пермь

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← Из пунктов проката электросамокатов в Перми исчезают модели мощней 250 ватт

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