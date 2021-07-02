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В Перми приведут в порядок около двух тысяч деревьев и кустов →
В Перми во время съемок фильма про Ивана Семенова ограничат движение транспорта
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