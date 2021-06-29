Оперштаб Прикамья ввел дополнительные ограничительные меры

Сегодня краевой Оперштаб принял ряд решений, направленных на снижение рисков распространения коронавирусной инфекции. Они внесены в указ, который вступит в силу с момента опубликования. В документ внесены следующие изменения:- Продлить действующие в регионе ограничительные меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции в регионе, до 31 июля (в частности, работа ночных клубов (дискотеки) и иных развлекательных и досуговых заведений).- Ввести дополнительные ограничения при проведении массовых мероприятий, организуемых или согласованных органами государственной власти и госорганами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Число участников таких мероприятий на открытых пространствах не должно превышать 50 человек, а в помещениях – не более 30 человек. К участию допускаются либо вакцинированные граждане, либо имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований на коронавирус, выполненных не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При этом предельное число лиц, находящихся на мероприятии, не может составлять более одного человека на 4 кв. метра.- До отдельного распоряжения оперштаба отменяется проведение массовых физкультурных мероприятий. Допускается проведение спортивных мероприятий профессиональных клубов и команд по согласованию с Роспотребнадзором. При этом к их посещению допускаются только вакцинированные граждане или имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований, выполненных не ранее чем за 72 часа до начала спортивного мероприятия. Напомним, трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%.- С 30 июня по 31 июля ограничивается работа организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00 часов за исключением предоставления услуг самовывоза и доставки. В прочие часы для кафе, ресторанов и других заведений необходимо соблюдать установленные ранее требования – обязательное ношение сотрудниками масок, использование дезинфицирующих средств, соблюдение безопасных расстояний между столами и другие. По-прежнему не допускается проведение банкетов, кооперативов и других мероприятий.- Рекомендовать лицам в возрасте старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию соблюдать режим самоизоляции по месту проживания или иных местах постоянного проживания, в том числе садовых домах (перечень заболеваний в приложении к указу).- Рекомендовать руководителям организаций обеспечить дистанционный режим работы для работников, не вакцинированных против COVID-19, в том числе обеспечить дистанционный режим работы для граждан, в возрасте старше 60 лет, не вакцинированных против COVID-19.- Рекомендовать руководителям организаций в срок до 01 сентября 2021 года организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции работников, не имеющих медицинских противопоказаний, в количестве не менее 60% от штатной численности.