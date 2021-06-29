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Отремонтирован семикилометровый участок Восточного обхода Перми
Заказчиком ремонта выступило «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (подведомство Минтранса), подрядчиком – ООО «АБЗ №1». Контракт был заключен еще в августе 2020 года. В прошлом году подрядная организация отремонтировала 7 км на одной стороне четырехполосной магистрали (две полосы в сторону ул. Героев Хасана), в текущем дорожно-строительном сезоне – на другой (две полосы в сторону Бродовского тракта). Общая площадь уложенного асфальта составила 127,2 тыс. кв. метров.
Из-за высокой интенсивности движения работы на обходе велись в вечернее и ночное время. Согласно контракту, все работы должны были завершиться до 31 августа текущего года, но объект отремонтировали и сдали раньше срока на 2 месяца.
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