Отремонтирован семикилометровый участок Восточного обхода Перми

В Прикамье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтирован еще один объект – участок Восточного обхода в Перми. В нормативное состояние привели отрезок с 23 по 30 км, от пересечения с Бродовским трактом до развязки на ул. Героев Хасана.Заказчиком ремонта выступило «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края (подведомство Минтранса), подрядчиком – ООО «АБЗ №1». Контракт был заключен еще в августе 2020 года. В прошлом году подрядная организация отремонтировала 7 км на одной стороне четырехполосной магистрали (две полосы в сторону ул. Героев Хасана), в текущем дорожно-строительном сезоне – на другой (две полосы в сторону Бродовского тракта). Общая площадь уложенного асфальта составила 127,2 тыс. кв. метров.Из-за высокой интенсивности движения работы на обходе велись в вечернее и ночное время. Согласно контракту, все работы должны были завершиться до 31 августа текущего года, но объект отремонтировали и сдали раньше срока на 2 месяца.