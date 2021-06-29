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В Перми депутаты проверили объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Сергей Красильников, и.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "Мы постепенно начали реализовывать обустройство тротуаров вокруг Черняевского леса. В позапрошлом году мы сделали улицу Встречную. А в прошлом году мы сделали тротуар на улице Подлесной."
Внезапно присоединившаяся к выездному совещанию эко-активистка Елена Плешкова указывает на еще одну проблему. Тротуар облюбовали мамы с колясками, а рядом дорога и вредные выбросы.
Елена Плешкова, президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза»: "Нужно первым делом здесь посадить зеленую изгородь, чтобы этот эффект рассеивания возник."
Участвующий в выезде глава Перми Алексей Дёмкин с предложением согласился.
Алексей Дёмкин, глава Перми: "Это на самом деле по всему городу желательно делать. Раньше дороги так и строились, всегда кустарник был вдоль проезжей части."
Глава региона Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» подразумевает комплексный подход, при котором мелочей не бывает. Строим — значит всё: и проезжую часть, и тротуары, и газоны и все остальное, что требуется для безопасности и комфорта человека. А на муниципалитетах и депутатах лежит функция строгого контроля.
Владимир Плотников, председатель временной комиссии по дорогам и благоустройству, депутат Пермской городской думы: "Я думаю и подрядчики стали ответственнее, потому что они чувствуют контроль со своей стороны — и депутатского корпуса, и администрации, они понимают, что их могут заставить переделать, они потеряют на этом деньги."
Этим летом комиссия по дорогам и благоустройству Пермской городской думы текущего созыва завершает свою работу. Доклад с итогами прозвучит на августовской пленарке.
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