В Перми депутаты проверили объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Перми депутаты проверили объекты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Напомним, в 2021 году планировалось отремонтировать 14 объектов. Однако в ходе проведения аукционов образовалась экономия, поэтому их количество удалось увеличить до 18. Это участки во всех районах города. Качество работ оценивает временная комиссии по дорогам и благоустройству Пермской городской думы. Без претензий не обошлось, но в целом отмечена более ответственная работа подрядчиков. Один из объектов - улица Подлесная.Сергей Красильников, и.о. начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми: "Мы постепенно начали реализовывать обустройство тротуаров вокруг Черняевского леса. В позапрошлом году мы сделали улицу Встречную. А в прошлом году мы сделали тротуар на улице Подлесной."Внезапно присоединившаяся к выездному совещанию эко-активистка Елена Плешкова указывает на еще одну проблему. Тротуар облюбовали мамы с колясками, а рядом дорога и вредные выбросы.Елена Плешкова, президент фонда культурного и природного наследия «Обвинская роза»: "Нужно первым делом здесь посадить зеленую изгородь, чтобы этот эффект рассеивания возник."Участвующий в выезде глава Перми Алексей Дёмкин с предложением согласился.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Это на самом деле по всему городу желательно делать. Раньше дороги так и строились, всегда кустарник был вдоль проезжей части."Глава региона Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что нацпроект «Безопасные качественные дороги» подразумевает комплексный подход, при котором мелочей не бывает. Строим — значит всё: и проезжую часть, и тротуары, и газоны и все остальное, что требуется для безопасности и комфорта человека. А на муниципалитетах и депутатах лежит функция строгого контроля.Владимир Плотников, председатель временной комиссии по дорогам и благоустройству, депутат Пермской городской думы: "Я думаю и подрядчики стали ответственнее, потому что они чувствуют контроль со своей стороны — и депутатского корпуса, и администрации, они понимают, что их могут заставить переделать, они потеряют на этом деньги."Этим летом комиссия по дорогам и благоустройству Пермской городской думы текущего созыва завершает свою работу. Доклад с итогами прозвучит на августовской пленарке.