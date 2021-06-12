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С 13 июля в Перми изменится маршрут движения автобуса №36
Теперь в сторону улицы Грачева автобус будет следовать по улицам Уральской, Индустриализации, КИМ и Ивановской.
Временные остановки оборудуют в районе ул. Индустриализации, 4, ул. КИМ, 11. В обратном направлении автобусы проследуют без изменений.
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