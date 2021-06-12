Поздравление губернатора Пермского края с Днем России и Днем города Перми

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил пермяков с Днем России и Днем города Перми."Эти праздники объединяют нашу любовь к большой и малой Родине. Учат быть преданными своей земле, заботиться о ее будущем. Где бы ни родились – в большом городе или в «глубинке», – мы всегда чувствуем себя единым народом, бережно относимся к сохранению многовековой истории и традиций. В этом наша сила и основа многих достижений.Сегодня от труда, ответственности, целеустремленности каждого жителя зависит будущее наших детей и внуков, Пермского края и всей России.Традиционно 12 июня мы отмечаем день рождения Перми. Столица Прикамья удивительна – промышленный город, в котором рождаются новые технологии, современный культурный и спортивный центр. Сегодня Пермь активно готовится к своему 300-летию, и мы уже видим, как она преображается.В этом прямая заслуга жителей города. Ваши энергия и таланты помогают нам реализовывать масштабные проекты, добиваться успеха во всех сферах. Вместе мы должны сделать так, чтобы Пермь была достойна своего великого прошлого и присвоенного звания «Город трудовой доблести».Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении главы региона.