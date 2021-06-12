Обманутые дольщики Первого Пермского микрорайона заканчивают получать компенсации за неполученные квартиры
Виктория Дубовцева, председатель ЖСК «Первый Пермский микрорайон»: "До решения этих вот выплат не было у нас никаких шансов получить деньги, мы бы так же и сидели, ждали бы, когда достроится, а достройка невозможна, потому что там болото".
Вопрос сдвинулся с места благодаря изменениям на федеральном уровне - были приняты законы, направленные на решение проблемы, в частности создан Федеральный фонд защиты прав дольщиков. И как раз проблемы обманутых дольщиков, в том числе Первого Пермского микрорайона, стали одним из вопросов на встрече с депутатом Государственной Думы Дмитрием Скривановым.
Дмитрий Скриванов, депутат Государственной Думы РФ: "И таких микрорайонов, как Первый Пермский, уже не будет в Пермском крае, и я очень рассчитываю, что это была правильная история, которой можно на сегодняшний день гордиться, и благодаря которой люди получили денежные средства, и сегодня решают свои жилищные проблемы".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В городе Оса начали решать проблему нехватки воды
Преображения Добрянского округа
Ко Дню России в Перми состоялся автопробег
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.06.2021
Ключ от города, культурный марафон и большой фейерверк: Пермь отмечает День города и День России
В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
В пассажирском автобусе загорелся моторный отсек
12 июня в Перми будут усилены меры безопасности
В Перми временно изменится маршрут следования автобусов №36
На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
Добавить комментарий: