Обманутые дольщики Первого Пермского микрорайона заканчивают получать компенсации за неполученные квартиры. На сегодняшний день осталось получить 15 компенсаций, и на этом вопрос почти трёхсот человек, вложивших деньги в, казалось бы, перспективный проект, будет закрыт. Напомним, Первый Пермский микрорайон начали строить в селе Лобаново ещё 8 лет назад, однако, в 2015 году процесс остановился, застройщики в результате отправились в колонию, а дольщикам в конце прошлого года начали выплачивать компенсации.Виктория Дубовцева, председатель ЖСК «Первый Пермский микрорайон»: "До решения этих вот выплат не было у нас никаких шансов получить деньги, мы бы так же и сидели, ждали бы, когда достроится, а достройка невозможна, потому что там болото".Вопрос сдвинулся с места благодаря изменениям на федеральном уровне - были приняты законы, направленные на решение проблемы, в частности создан Федеральный фонд защиты прав дольщиков. И как раз проблемы обманутых дольщиков, в том числе Первого Пермского микрорайона, стали одним из вопросов на встрече с депутатом Государственной Думы Дмитрием Скривановым.Дмитрий Скриванов, депутат Государственной Думы РФ: "И таких микрорайонов, как Первый Пермский, уже не будет в Пермском крае, и я очень рассчитываю, что это была правильная история, которой можно на сегодняшний день гордиться, и благодаря которой люди получили денежные средства, и сегодня решают свои жилищные проблемы".