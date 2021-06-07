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Владимир Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновения
Сегодня - второй день фестиваля. Он посвящен двум шедеврам романтической музыки. Под управлением Маэстро прозвучат Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония № 4 Петра Ильича Чайковского. Публику ждёт встреча с блистательным музыкантом, известным российским скрипачом, лауреатом международных конкурсов Сергеем Догадиным.
8 июня в концертной программе «Вальс как зеркало эпохи» прозвучат самые известные вальсы, начиная с 19 века и до наших дней. вальсы Иоганна Штрауса, Эмиля Вальдтейфеля, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Яна Сибелиуса, Евгения Доги, Валерия Гаврилина, Арама Хачатуряна и других замечательных композиторов. Дириждер Арсентий Ткаченко.
9 июня Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова приглашает насладиться музыкой Вольфганга Амадея Моцарта. В программе - Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; торжественная Увертюра к опере «Милосердие Тита», Симфония № 36 До мажор, Концерт для фортепиано с оркестром № 23 Ля мажор. Сольную партию в фортепианном концерте исполнит лауреат международных конкурсов Ева Геворгян.
10 июня на закрытии XII фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» прозвучат сочинения двух гениев - Мусоргского и Бетховена. В концерте принимает участие выдающийся российский баритон Василий Ладюк, который в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова исполнит вокальный цикл М.П. Мусоргского «Песни и пляски смерти» и «Ночь на Лысой горе». Кульминацией фестивального вечера станет симфония № 7 Людвига Ван Бетховена.
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