Владимир Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновения

В Перми накануне стартовал Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», который проходит при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». Открыли фестиваль признанные шедевры классической музыки - Симфония № 5 Франца Шуберта и Реквием до минор Луиджи Керубини.

Сегодня - второй день фестиваля. Он посвящен двум шедеврам романтической музыки. Под управлением Маэстро прозвучат Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония № 4 Петра Ильича Чайковского. Публику ждёт встреча с блистательным музыкантом, известным российским скрипачом, лауреатом международных конкурсов Сергеем Догадиным.

8 июня в концертной программе «Вальс как зеркало эпохи» прозвучат самые известные вальсы, начиная с 19 века и до наших дней. вальсы Иоганна Штрауса, Эмиля Вальдтейфеля, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Яна Сибелиуса, Евгения Доги, Валерия Гаврилина, Арама Хачатуряна и других замечательных композиторов. Дириждер Арсентий Ткаченко.

9 июня Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Владимира Спивакова приглашает насладиться музыкой Вольфганга Амадея Моцарта. В программе - Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; торжественная Увертюра к опере «Милосердие Тита», Симфония № 36 До мажор, Концерт для фортепиано с оркестром № 23 Ля мажор. Сольную партию в фортепианном концерте исполнит лауреат международных конкурсов Ева Геворгян.

10 июня на закрытии XII фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» прозвучат сочинения двух гениев - Мусоргского и Бетховена. В концерте принимает участие выдающийся российский баритон Василий Ладюк, который в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова исполнит вокальный цикл М.П. Мусоргского «Песни и пляски смерти» и «Ночь на Лысой горе». Кульминацией фестивального вечера станет симфония № 7 Людвига Ван Бетховена.