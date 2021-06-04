В «Т Плюс» рассказали о ходе гидравлических испытаний тепловых сетей
В пермском филиале «Т Плюс» рассказали о ходе гидравлических испытаний тепловых сетей в краевой столице. Сейчас опрессовка закончена для ряда домов в Закамске, а также в левобережной части города: на улицах Льва Шатрова, Героев Хасана, Белинского, Чкалова и других. На карте эти территории отмечены зеленым цветом.
Жёлтым цветом выделены локации, где энергетики приступили к профилактике на этой недели. Они расположены в центральной части Перми и микрорайоне Балатово.
Красным отмечено, где гидравлические испытания начинаются со следующей недели: это улицы Газеты «Звезда», Краснова, Пушкина и участок теплосети, относящийся к Институту сердца и школе № 22.
Опрессовка проходит ежегодно, как обязательная проверка труб. Она необходима, чтобы надежно подавать отопление и горячую воду в дома жителей во время отопительного сезона.
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