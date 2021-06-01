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Осужденные женщины прочитали сказки для своих детей

Женские исправительные колонии в Перми, Кунгуре, Березниках и Кизеле присоединились к Всероссийской акции "Аудиокниги для детей осужденных", которая приурочена к Международному дню защиты детей. Акция организована по инициативе Центра общественных связей ФСИН России и проводится впервые. Чтобы помочь в сложившейся ситуации с ограничением общения родителей и их детей, сотрудники колоний записали на аудио и видео, как осужденные читают сказки, рассказы и стихи для своих малышей. По задумке, запись сказки с родным голосом поможет почувствовать детям, что мамы рядом и любят их, а самих осужденных - мотивирует на условно-досрочное освобождение и скорейшее возвращение домой.

Опубликовано: 01.06.2021 в 16:45 в рубрике - Вести Пермь

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