В Пермском крае работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19: 21 человек проходит лечение в больницах, 74 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 563. В числе 95 новых инфицированных 34 пациента мужского пола, 61 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 32 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет.

Между тем, на этой неделе в Перми и Краснокамском городском округе будут работать 7 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Желающие привиться могут прийти в такие пункты, взяв с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Медицинский работник сначала предложит заполнить анкету, где нужно указать свои данные и перенесенные заболевания. Затем человека пригласят на медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких, и только после этого делают прививку. В каждом в мобильном пункте пациентам выдают памятки, как надо позаботиться о себе в первые дни после вакцинации.

