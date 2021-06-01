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В Пермском крае работают мобильные пункты вакцинации от COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 57 563. В числе 95 новых инфицированных 34 пациента мужского пола, 61 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 16 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 32 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет.
Между тем, на этой неделе в Перми и Краснокамском городском округе будут работать 7 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19. Желающие привиться могут прийти в такие пункты, взяв с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Медицинский работник сначала предложит заполнить анкету, где нужно указать свои данные и перенесенные заболевания. Затем человека пригласят на медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких, и только после этого делают прививку. В каждом в мобильном пункте пациентам выдают памятки, как надо позаботиться о себе в первые дни после вакцинации.
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