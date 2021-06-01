В Перми обсудили проведение Дягилевского фестиваля и Дня города

Дягилевский фестиваль состоится точно так же, как и День города - проведение сегодня обсудили на заседании правительства Пермского края. В частности Пермь присоединится к всероссийским акциям и флешмобам, на улицах города будут раздавать ленты с триколором, непосредственно 12 июня состоится флешмоб "Флаги России". Марина Илюхина, и.о. министра культуры Пермского края: "Всем жителям региона предлагается оформить окно своего дома или место работы триколором, символизирующим флаг России, и опубликовать фото под хэштегом "Окна России", в течение всего дня в городах Пермского края состоится марафон "Пермское время", во время которого можно будет посетить показы в социальных кинозалах, выставки в муниципальных музеях".Также на заседании регионального правительства поздравили сотрудников социальных служб Прикамья, 30 лет назад было создано министерство социальной защиты Российской Федерации, сейчас одно из основных направлений работы ведомства - служба социальных участковых.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Конечно, нагрузка на работников социальных служб очень большая, и мы с благодарностью относимся к их труду, и могу сказать, что несмотря на все сложности с бюджетом мы принципиально не сокращаем все меры социальной поддержки".