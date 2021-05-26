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Край может стать местом ежегодного проведения Чемпионата войск Росгвардии по боксу «Кубок Победы»
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Надо обучать тренерский состав, это поставка и предоставление инвентаря, это командный кубок по боксу в 2022 году. Мы желаем его провести в Перми и благодарны за то, что Федерация вместе с нами приняла соответствующее решение, будем дальше организационно работать".Основной акцент федерация делает на детско-юношеский спорт в отдаленных территориях Прикамья. Специалисты планируют обучение тренеров и покупку инвентаря для спортивных школ. Задача к 2025 году - увеличить количество занимающихся боксом в два раза. Командный кубок России в регионе должен стать одним из драйверов роста, говорит генеральный секретарь федерации.
Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России: "Я думаю, что турнир ежегодно станет проводиться здесь в Перми, это и Росгвардия поддержит, мы как федерации бокса поддержим. Регион тоже будет поддерживать эту инициативу. Такое плотное взаимодействие будет выгодно не только региону, но и в целом всей нашей стране. Как раз Пермский край станет примером для других регионов, где можно совместно активно развивать и популяризировать бокс".
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