Студента из Северной Африки приговорили к 10 годам заключения

Мотовилихинский районный суд г. Перми поставил точку в деле 22-летнего студента из Африки, обвиняемого в сбыте наркотиков.Напомним, молодого человека задержали летом прошлого года сотрудники наркоконтроля с поличным за сбыт мефедрона. Спецоперация прошла в центре Перми. В руки оперативников молодой человек попал сразу после того, как получил от покупателя 12 тысяч рублей за 4 грамма запрещенного вещества."Известно, что молодой человек приехал в столицу Прикамья в 2018 году для обучения в академии. Студент занимался бодибилдингом, выступал на региональных и всероссийских чемпионатах. Однако, спустя время спорт потеснили наркотики. Поначалу он употреблял запрещенные вещества, а затем начал их сбывать. Клиентами дилера были его соотечественники", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 и части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бодибилдера приговорили к 10 годам заключения и штрафу 150 тысяч рублей. Отбывать наказание уроженец Африки будет в колонии строгого режима.