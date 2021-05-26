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Студента из Северной Африки приговорили к 10 годам заключения
Напомним, молодого человека задержали летом прошлого года сотрудники наркоконтроля с поличным за сбыт мефедрона. Спецоперация прошла в центре Перми. В руки оперативников молодой человек попал сразу после того, как получил от покупателя 12 тысяч рублей за 4 грамма запрещенного вещества.
"Известно, что молодой человек приехал в столицу Прикамья в 2018 году для обучения в академии. Студент занимался бодибилдингом, выступал на региональных и всероссийских чемпионатах. Однако, спустя время спорт потеснили наркотики. Поначалу он употреблял запрещенные вещества, а затем начал их сбывать. Клиентами дилера были его соотечественники", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 и части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Бодибилдера приговорили к 10 годам заключения и штрафу 150 тысяч рублей. Отбывать наказание уроженец Африки будет в колонии строгого режима.
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