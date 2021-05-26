В Кондратово открыли новый детский сад

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принимал участие и в церемонии открытия нового детского сада в Кондратово. Чуть позже в Пермском районе прошло совещание по вопросам развития сферы образования, на котором глава региона сообщил о новой федеральной субсидии, что пойдет на эти нужды. Словно в детство на минутку вернулась, говорит Галина - вместе с сыновьями она исследует группу нового корпуса кондратовского детского сада "Акварельки". Сюда ребята будут ходить уже с первого июня.Галина Брызгалова: "Мы очень довольны садиком: большой, светлый, вместительный, детям есть где разгуляться!"Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография». Для ребят 14 просторных групп, рассчитанных на 280 детей. А название садика как бы намекает, что у него есть свой профиль - художественно-эстетический. Есть изобразительная и мультипликационная студии, возможности заниматься музыкой и театральными постановками и не только.Оксана Талантова, заведующая детским садом «Акварельки»: "Нигде ещё ни в одном детском саду нет танцевального хореографического класса, с зеркалами и станками - данный класс позволит нам погрузить малышей в мир танца". Детский сад встречает гостей. Главе региона Дмитрию Махонину показали группы и другие помещения: спортивный и музыкальный зал, где состоялась церемония открытия. Открытие нового корпуса - это событие для Кондратово - таким образом закрывается вопрос очереди для ребят старше трёх лет.Ирина Ермакова, председатель Пермской РОО по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАС МНОГО»: "Как мама, как родитель хочу отметить, что родители, которые живут в тех территориях, они с облегчением и радостью узнают об этой новости, потому что будет место рядом с домом".Здесь и сейчас жители Пермского края должны чувствовать перемены - подход должен быть комплексным, и неважно, отметил Дмитрий Махонин, о каком населённом пункте идёт речь. Уже в деревне Ванюки он посетил центр «Точка Роста» в местной школе и здесь же провёл системный час, посвящённый реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы обязаны сделать так, чтобы жителям было комфортно жить - для этого нужны и детские сады, и школы и прочая социальная инфраструктура. Буквально недавно мы победили в конкурсе и получаем на 3,5 миллиарда субсидию, на реализацию четырёх школ. Это только начало".Планы у Прикамья действительно масштабные, причём на обозримую перспективу. География — весь Пермский край. Постепенно закрываются так называемые «белые пятна», и проблема доступности школ или детских садов для жителей края уходит в прошлое. В ближайшие три года в крае планируется построить 39 объектов образования, 25 школ и 14 детских садов, в общей сложности образовательные учреждения должны принять почти 16 тысяч детей.