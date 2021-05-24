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В Лысьве запущена муниципальная программа по раздельному сбору мусора
Сергей Чудинов, директор ООО «Буматика»: "Объект обслуживает Лысьвенский городской округ и Чусовской городской округ. Все отходы будут отправляться сюда перерабатываться в органическую фракцию".
Открытие сортировочного комплекса стало первым этапом ввода в Лысьве экотехнопарка. В планах у города – организовать здесь полный цикл переработки мусора. Вплоть до создания новых изделий.
Сортируют мусор сами жильцы. Сегодня Лысьва оснащена 15 специальными контейнерными площадками. В программе уже участвуют 80 многоквартирных домов Лысьвы.
Александр Гончаров, глава Лысьвы: "Благодарен лысьвенцам, что очень ответственно к этому относятся - и наполняемость контейнеров тому подтверждение. Естественно, за это они получат 5 процентов скидки от тарифа".
Пермский край — один из лидеров в стране по реализации нацпроекта «Экология». По мнению губернатора Дмитрия Махонина, в ближайшее время раздельным сбором мусора будут охвачены и другие города Прикамья. В том числе, Чусовой.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Без активного участия муниципальных образований, а главное – без самих жителей Прикамья - здесь не обойтись. Чем выше будут возможности региона по сортировке отходов, тем больше жителей смогут перейти на раздельный сбор, беречь природу, снижать воздействие на экологию в своих территориях».
По поручению главы региона разработан проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Прикамье. Он определяет перспективы развития отрасли на ближайшие десять лет. К 2030 году предполагается перерабатывать свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в регионе.
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