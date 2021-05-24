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В Лысьве запущена муниципальная программа по раздельному сбору мусора

Лысьва заявила об успешном запуске муниципальной программы по раздельному сбору мусора. 80 многоквартирных домов участвуют, оборудовано 17 площадок. На уровне региона достаточно амбициозные планы по переработке: к 2030-му году 93% бытовых отходов должны обретать новую жизнь, а не копиться на полигонах. Всё больше городов Прикамья голосуют за раздельный сбор мусора. Изменения появляются здесь и сейчас. К зеленому тренду сегодня присоединилась и Лысьва. Здесь открылась новая линия. Мусоросортировочный комплекс способен обрабатывать 80 тысяч тонн отходов ежегодно.Специальная линия позволяет отправлять на переработку около четверти отсортированных отходов.
Сергей Чудинов, директор ООО «Буматика»: "Объект обслуживает Лысьвенский городской округ и Чусовской городской округ. Все отходы будут отправляться сюда перерабатываться в органическую фракцию".
Открытие сортировочного комплекса стало первым этапом ввода в Лысьве экотехнопарка. В планах у города – организовать здесь полный цикл переработки мусора. Вплоть до создания новых изделий.
Сортируют мусор сами жильцы. Сегодня Лысьва оснащена 15 специальными контейнерными площадками. В программе уже участвуют 80 многоквартирных домов Лысьвы.
Александр Гончаров, глава Лысьвы: "Благодарен лысьвенцам, что очень ответственно к этому относятся - и наполняемость контейнеров тому подтверждение. Естественно, за это они получат 5 процентов скидки от тарифа".
Пермский край — один из лидеров в стране по реализации нацпроекта «Экология». По мнению губернатора Дмитрия Махонина, в ближайшее время раздельным сбором мусора будут охвачены и другие города Прикамья. В том числе, Чусовой.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Без активного участия муниципальных образований, а главное – без самих жителей Прикамья - здесь не обойтись. Чем выше будут возможности региона по сортировке отходов, тем больше жителей смогут перейти на раздельный сбор, беречь природу, снижать воздействие на экологию в своих территориях».
По поручению главы региона разработан проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Прикамье. Он определяет перспективы развития отрасли на ближайшие десять лет. К 2030 году предполагается перерабатывать свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в регионе.

Опубликовано: 24.05.2021 в 12:00 в рубрике - Вести Пермь

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