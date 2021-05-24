← Около тысячи бегунов со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
В Лысьве запущена муниципальная программа по раздельному сбору мусора →
ОГЭ: девятиклассники сдают русский язык
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← Около тысячи бегунов со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
В Лысьве запущена муниципальная программа по раздельному сбору мусора →
|
В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»
Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06
17.05.2021 в 10:36
11.05.2021 в 14:57
11.05.2021 в 08:30
30.04.2021 в 09:45
24.05.2021 в 09:24
16.04.2021 в 12:59
15.04.2021 в 16:53
31.03.2021 в 11:33
30.03.2021 в 08:30
К строительству бассейна в Мотовилихе приступил новый подрядчик
Депутаты отчитываются перед избирателями за пять лет работы
Масштабное отключение горячей воды: в Перми стартовали опрессовки
В Перми открыли памятный знак в честь 100-летия образования комсомола
XX Дельфийские игры: 1800 участников борются за победу в 28 номинациях
В Перми определили обладателей ежегодных премий в сфере культуры и искусства
В Лысьве запущена муниципальная программа по раздельному сбору мусора
Сильный пожар произошел в Кудымкаре
Прощай, школа! День эмоций, воспоминаний и родительских слёз
ОГЭ: девятиклассники сдают русский язык
В Прикамье мужчина похитил 35 канализационных люков
В Прикамье утонули две 11-летние девочки
В Перми пройдет фестиваль анимационных фильмов киностудии «Союзмультфильм»
Около тысячи бегунов со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
Как проходит участие в нацпроектах в Карагайском районе?
В Прикамье возможны грозы и сильные порывы ветра
В Перми ночью сгорели два припаркованных автомобиля
Школы Пермского края закончат учебный год дистанционно
Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название
В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района
Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик
Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»
Верещагино накрыло дымом от крупного пожара на свалке
В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Около тысячи бегунов со всей России штурмовали трамплин в Чайковском
Как проходит участие в нацпроектах в Карагайском районе?
В Прикамье возможны грозы и сильные порывы ветра
В Перми ночью сгорели два припаркованных автомобиля
Школы Пермского края закончат учебный год дистанционно
Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название
В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района
Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик
Пермь преображается
Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»
Добавить комментарий: