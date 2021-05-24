Около тысячи бегунов со всей России штурмовали трамплин в Чайковском

В городе Чайковский 22 мая в Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» им. А.А. Данилова в пятый раз состоялся экстремальный забег мировой серии RedBull 400. В нем приняли участие около тысячи человек со всей России, от Санкт-Петербурга до Сахалина. Им предстояло на скорость подняться вверх на трамплин высотой 400 метров с углом наклона около 35 градусов. Среднее время подъема составляет 7 минут.Бегуны, показавшие лучшие результаты в индивидуальных квалификационных забегах, стали финалистами и поднялись на трамплин еще раз. В результате первое место среди девушек с результатом 5 минут 1 секунда заняла Анастасия Урсегова (Ижевск), второе - Ульяна Шарикова (Уфа), третье Марина Пашкова (Пермь).Победу среди мужчин в финальном забеге одержал Александр Антонов (Екатеринбург), он покорил трамплин за 3 минуты 44 секунды, второе место занял спортсмен из Чайковского Никита Игумнов, третье у Максима Лобанова из Перми.В смешанной эстафете 4х100 метров все три первые месты достались пермякам. Победу одержала команда Trainer toro run club, второе и третье места завоевали Sporthall и Runners.В эстафете пожарных лучшей стала пермская команда 5-го отряда Федеральной Пожарной Службы. Второе место у пожарных из Кудымкара, третье - у команды из Чайковского.Гонка в Чайковском открыла мировую серию забегов RedBull 400. Далее они пройдут Словакии, Норвегии, Германии, Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговине, Корее и Японии.