Как проходит участие в нацпроектах в Карагайском районе?
Разместить декорации, рассадить зрителей действительно сложно в Нердвинском ДК, так как очень маленький зал и переполненная костюмерная. А репетируют в местном ДК 7 коллективов.Нердвинский ДК находится в пристрое к сельскому храму, возведённому в 1833 году. Весь комплекс подлежит передаче Русской православной церкви.
До 50х гг. Нердвинский дом культуры располагался в отдельно стоящем здании, после пожара занятия стали проводить в самой церкви. Чуть позже появился пристрой, изначально в качестве только танцевального зала.
Местная администрация разработала проект строительства нового ДК, однако экспертизу он не прошёл. Нердва не смогла поучаствовать в нацпроекте «Культура».
Эта проблема стала основной темой системного часа Карагайского муниципального округа. Губернатор Дмитрий Махонин взял ситуацию на личный контроль.
В качестве примера активного участия в федеральных инициативах — село Карагай. Где отремонтировали спортивный зал, закупили оборудование и инвентарь.
Сергей Ветошкин, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Я считаю, что эти национальные проекты позволяют вдохнуть новую жизнь в селе, в малых городах".
А в Нердве, как заявлено, ближайшие планы - подать заявку на строительство ДК в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году.
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