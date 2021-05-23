Как проходит участие в нацпроектах в Карагайском районе?

Участие в нацпроектах в Пермском крае - успешное и провальное. По последним делаются выводы вплоть до увольнения. Информация о положении дел в Карагайском районе звучала на системном часе у губернатора края.Разместить декорации, рассадить зрителей действительно сложно в Нердвинском ДК, так как очень маленький зал и переполненная костюмерная. А репетируют в местном ДК 7 коллективов.Нердвинский ДК находится в пристрое к сельскому храму, возведённому в 1833 году. Весь комплекс подлежит передаче Русской православной церкви.До 50х гг. Нердвинский дом культуры располагался в отдельно стоящем здании, после пожара занятия стали проводить в самой церкви. Чуть позже появился пристрой, изначально в качестве только танцевального зала.Местная администрация разработала проект строительства нового ДК, однако экспертизу он не прошёл. Нердва не смогла поучаствовать в нацпроекте «Культура».Эта проблема стала основной темой системного часа Карагайского муниципального округа. Губернатор Дмитрий Махонин взял ситуацию на личный контроль.В качестве примера активного участия в федеральных инициативах — село Карагай. Где отремонтировали спортивный зал, закупили оборудование и инвентарь.Сергей Ветошкин, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Я считаю, что эти национальные проекты позволяют вдохнуть новую жизнь в селе, в малых городах".А в Нердве, как заявлено, ближайшие планы - подать заявку на строительство ДК в рамках национального проекта «Культура» в 2022 году.