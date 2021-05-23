← В Перми ночью сгорели два припаркованных автомобиля
В Прикамье возможны грозы и сильные порывы ветра
Кунгурская служба спасения: "По данным ЦГМС, с 23 по 24 мая ожидаются: переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер ночью восточный, днём юго-западный, скоростью 7–12 м/с, при грозе порывы могут достигать 17–22 м/с. Аномально жаркая погода".
Температура воздуха ночью – 12–17°С, днём – 23–28°С.
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