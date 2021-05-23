← Школы Пермского края закончат учебный год дистанционно
В Перми ночью сгорели два припаркованных автомобиля
ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Сообщение о пожаре поступило в 1.20. Когда расчёты прибыли на место, пламя охватило две машины. Автомобили находились на неохраняемой территории. К тушению привлекали 3 единицы техники и 11 человек личного состава".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Школы Пермского края закончат учебный год дистанционно
Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название
В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района
Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик
Пермь преображается
Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»
Верещагино накрыло дымом от крупного пожара на свалке
В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения
В Добрянке сотрудница турфирмы оформляла кредиты на клиентов
В Перми стартует ремонт трамвайных путей в тоннеле на улице Дзержинского
Добавить комментарий: