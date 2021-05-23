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Школы Пермского края закончат учебный год дистанционно
Министерство образования и науки Пермского края: "В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас. Для тех ребят, кому необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, занятия проводить в дистанционном формате. Проводить консультации в очном формате для малых групп обучающихся и в случае крайней необходимости".
В случаях, если есть необходимость заниматься очно, школы могут продолжать учебный процесс с соблюдением всех мер безопасности.
Кроме того, директора образовательных учреждений должны организовать альтернативные формы обучения, например, проектную деятельность, экскурсии и прочее.
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