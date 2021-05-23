Школы Пермского края закончат учебный год дистанционно

Министерство образования и науки Пермского края рекомендовало школам завершить учебный год в очно-дистанционном режиме. При этом экзамены для 9 и 11 классов пройдут в штатном режиме. Во всех учреждениях образования усилены меры безопасности, в том числе проходной режим.Министерство образования и науки Пермского края: "В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас. Для тех ребят, кому необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, занятия проводить в дистанционном формате. Проводить консультации в очном формате для малых групп обучающихся и в случае крайней необходимости".В случаях, если есть необходимость заниматься очно, школы могут продолжать учебный процесс с соблюдением всех мер безопасности.Кроме того, директора образовательных учреждений должны организовать альтернативные формы обучения, например, проектную деятельность, экскурсии и прочее.