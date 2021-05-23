Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название

В пресс-службе хоккейного клуба сообщили, что пермские хоккеисты вернули себе историческое название. Теперь клуб называется не «Молот-Прикамье», а «Молот». Решение принято на рабочей встрече с представителями Минспорта края и администрации губернатора.Александр Гулявцев, генеральный директор «Молота»: "Начнем все заново. Мы погасили все долги, начали ребрендинг. Команда в следующем сезоне выступит намного увереннее, успешнее. 99 процентов, что мы будем играть в плей-офф".Хоккейный клуб «Молот» основан в Перми в 1948 году. В него входили рабочие «Мотовилихинских заводов», в то время он назывался завод имени Ленина. «Молот-Прикамье» команда стала называться в 1997 году. Сейчас команда выступает в Высшей хоккейной лиге и занимает 25-е место.