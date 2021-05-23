В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района

Как рассказали в администрации Дзержинского района Перми, из бюджета города выделено дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта в общественных центрах города. Так, в 2021 году ремонт проводится в общественном центре микрорайона Светлый по улице Рабочей,19 и в общественном центре микрорайона Парковый по улице Подлесной,17.На этой неделе подрядчик приступил к работам в общественном центре микрорайона Светлый. В центре отремонтируют пол, заменят линолеум, потолочные плиты, а также обустроят стеновые панели с высоким классом пожарной устойчивости. На следующей неделе подрядчик начнёт ремонт в общественном центре микрорайона Парковый.Администрация Дзержинского района: "В Перми пользователями общественного центра являются ТОС и общественные организации. Кроме того, сюда приходят жители района, чтобы разнообразить свой досуг, провести интересно время, позаниматься в кружках и секциях, быть вовлеченными в общественную жизнь микрорайонов".Отремонтированные общественные центры продолжат быть точкой притяжения для всех жителей этих микрорайонов, пространством для общения, досуга, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации старшего поколения и молодёжи.