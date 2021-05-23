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В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района
На этой неделе подрядчик приступил к работам в общественном центре микрорайона Светлый. В центре отремонтируют пол, заменят линолеум, потолочные плиты, а также обустроят стеновые панели с высоким классом пожарной устойчивости. На следующей неделе подрядчик начнёт ремонт в общественном центре микрорайона Парковый.
Администрация Дзержинского района: "В Перми пользователями общественного центра являются ТОС и общественные организации. Кроме того, сюда приходят жители района, чтобы разнообразить свой досуг, провести интересно время, позаниматься в кружках и секциях, быть вовлеченными в общественную жизнь микрорайонов".
Отремонтированные общественные центры продолжат быть точкой притяжения для всех жителей этих микрорайонов, пространством для общения, досуга, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации старшего поколения и молодёжи.
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