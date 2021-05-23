Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик

Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название →

В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района

Как рассказали в администрации Дзержинского района Перми, из бюджета города выделено дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта в общественных центрах города. Так, в 2021 году ремонт проводится в общественном центре микрорайона Светлый по улице Рабочей,19 и в общественном центре микрорайона Парковый по улице Подлесной,17.
На этой неделе подрядчик приступил к работам в общественном центре микрорайона Светлый. В центре отремонтируют пол, заменят линолеум, потолочные плиты, а также обустроят стеновые панели с высоким классом пожарной устойчивости. На следующей неделе подрядчик начнёт ремонт в общественном центре микрорайона Парковый.
Администрация Дзержинского района: "В Перми пользователями общественного центра являются ТОС и общественные организации. Кроме того, сюда приходят жители района, чтобы разнообразить свой досуг, провести интересно время, позаниматься в кружках и секциях, быть вовлеченными в общественную жизнь микрорайонов".
Отремонтированные общественные центры продолжат быть точкой притяжения для всех жителей этих микрорайонов, пространством для общения, досуга, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации старшего поколения и молодёжи.

Опубликовано: 23.05.2021 в 14:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик

Пермь преображается

Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»

Верещагино накрыло дымом от крупного пожара на свалке

В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения

В Добрянке сотрудница турфирмы оформляла кредиты на клиентов

В Перми стартует ремонт трамвайных путей в тоннеле на улице Дзержинского

В Прикамье открыта пассажирская навигация

В Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских команд

Строительство нового Чусовского моста закончится в 2023 году


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик

Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название →

Обратите внимание

в Перми

В Перми будет ограничено движение транспорта во время полумарафона «Забег РФ»

Мероприятие состоится 30 мая. Изменения в организации дорожного движения коснутся центральных улиц города - Окулова, Монастырской, Екатерининской, 25 Октября, Ленина, Сибирской, Куйбышева, Комсомольского проспекта. В частности, с 18:00 29 мая до 20:00 30 мая будет временно закрыто движение всех видов транспорта по улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта.
20.05.2021 в 16:06

Метки: в Перми, Спорт, Общество

В Пермском районе сгорели десятки гаражей и бань
В Перми в районе аэропорта Большое Савино загорелся частный сектор. Густой черный дым полностью окутал деревню Ванюки в Пермском районе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю, сообщение о небольшом возгорании в дежурную поступило в 16.40. К шести вечера пламя дошло до гаражного сектора. По сообщению очевидцев, сгорели около 30 гаражей и бань. У собственников пострадали машины, бытовая техника и садовый инвентарь. Тушили пожар всеми силами — к пожарным присоединились также местные жители.
17.05.2021 в 10:36

Метки: Горячая тема, в Перми, в Пермском крае, Происшествия

На улице Пионерской ограничено движение транспорта
С сегодняшнего дня ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Пионерской между улицами Глеба Успенского и Седова (с возможностью заезда во двор дома №8). Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничение связано с выполнением работ на сетях теплоснабжения. Работы будет выполнять «Пермская сетевая компания». Проведение работ позволит смонтировать новый теплопровод и обеспечить надёжную подачу отопления и горячей воды в дома жителей.
11.05.2021 в 14:57

Метки: в Перми

Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
В Дзержинском районе работают 9 спортивных площадок. Занятия проходят с профессиональным тренером-инструктором по направлениям: футбол, баскетбол, регби, бег, скандинавская ходьба, айкидо, общей физической подготовкой (ОФП). В летнем сезоне открыта секция «велоспорт» для детей. Присоединиться к занятиям спортом может любой желающий. Бесплатные занятия предусмотрены для людей всех возрастов. Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего года. Расписание площадок корректируется с учетом интересов занимающихся.
11.05.2021 в 08:30

Метки: Спорт, Общество, в Перми

Мэрия Перми заключает договоры на работу летних кафе
Мэрия Перми заключила первые пять договоров на работу летних кафе. Они будут располагаться на тех же местах, что и в прошлом году. Еще 12 мест будут внесены в схему размещения НТО, и по ним пройдут торги. Договор с арендаторами кафе заключается на 5 месяцев - с мая по сентябрь включительно. Рестораны, которые открывают летние веранды, могут это сделать без прохождения конкурсных процедур. Достаточно согласовать внешний вид веранды и внести ее в схему размещения нестационарных объектов. 
30.04.2021 в 09:45

Метки: в Перми, Общество, Экономика

В России

Пермь вернет статус одного из центров российского бокса
В ближайшие два месяца Пермский край и Федерация бокса России намерены подписать соглашение о сотрудничестве, в результате которого столица Прикамья должна вернуть себе статус одного из центров российского бокса. Еще недавно Пермь принимала Чемпионат Европы, - потенциал остался, а поддержки стало меньше. Новый губернатор не прочь вернуть региону былую славу, тем более что Прикамье стабильно остается местом, где воспитывают сильнейших боксеров.
16.04.2021 в 12:59

Метки: Спорт, В России

В Перми стартовала реконструкция сквера у гостиницы «Урал»
Подрядная организация приступила к демонтажу покрытия тротуаров. В сквере выполнят устройство наружного освещения, обновят зелёные насаждения, установят новые малые архитектурные формы. Завершится благоустройство сквера в 2022 году.
15.04.2021 в 16:53

Метки: В России

В Прикамье стартовал региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады ПФО среди студентов
В Прикамье проходит региональный этап VI Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов. Команды-победители представят Пермский край на окружном заключительном этапе в сентябре этого года в Саранске.
31.03.2021 в 11:33

Метки: Образование, В России

У робота в МФЦ закончился испытательный срок
У виртуального консультанта, роботизированного голосового помощника, который в январе 2021 года был внедрен в контактном центре МФЦ Пермского края, закончился испытательный срок работы. Пилотирование нового сервиса прошло успешно. Только в марте робот принял более 15,4 тыс. звонков, взяв на себя почти 70% обращений, поступающих в call-центр.
30.03.2021 в 08:30

Метки: Наука и техника, В России

В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России
В Чайковском с рабочим визитом побывал министр спорта России Олег Матыцин. Поездка была приурочена к прошедшему в Прикамье финалу Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.
29.03.2021 в 16:35

Метки: Спорт, Общество, В России, Власть

Лента новостей RSS каналы

Как проходит участие в нацпроектах в Карагайском районе? Как проходит участие в нацпроектах в Карагайском районе?

В Прикамье возможны грозы и сильные порывы ветраВ Прикамье возможны грозы и сильные порывы ветра

В Перми ночью сгорели два припаркованных автомобиляВ Перми ночью сгорели два припаркованных автомобиля

Школы Пермского края закончат учебный год дистанционноШколы Пермского края закончат учебный год дистанционно

Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название Пермский хоккейный клуб вернул себе историческое название

В Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского районаВ Перми отремонтируют общественные центры Дзержинского района

Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик

Пермь преображаетсяПермь преображается

Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»

Верещагино накрыло дымом от крупного пожара на свалкеВерещагино накрыло дымом от крупного пожара на свалке

В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения

В Добрянке сотрудница турфирмы оформляла кредиты на клиентовВ Добрянке сотрудница турфирмы оформляла кредиты на клиентов

В Перми стартует ремонт трамвайных путей в тоннеле на улице ДзержинскогоВ Перми стартует ремонт трамвайных путей в тоннеле на улице Дзержинского

В Прикамье открыта пассажирская навигацияВ Прикамье открыта пассажирская навигация

В Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских командВ Пермском крае завершен региональный этап конкурса-смотра кадетских команд

Строительство нового Чусовского моста закончится в 2023 году Строительство нового Чусовского моста закончится в 2023 году

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.05.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.05.2021

Пермь вошла в ТОП-10 городов для семейного туризмаПермь вошла в ТОП-10 городов для семейного туризма

Богоявленский храм в поселке Майкор может быть восстановлен Богоявленский храм в поселке Майкор может быть восстановлен

В Перми официально открываются городские пляжи

Последний звонок: старшеклассники прощаются со школойПоследний звонок: старшеклассники прощаются со школой

В Перми стартуют Двадцатые молодёжные Дельфийские игрыВ Перми стартуют Двадцатые молодёжные Дельфийские игры

В Прикамье ограничительные меры продлены до июляВ Прикамье ограничительные меры продлены до июля

У старшеклассников - пора итоговых испытанийУ старшеклассников - пора итоговых испытаний

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную