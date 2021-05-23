Из Перми в июне стартует прямой авиарейс в Геленджик

Как пишет портал 59.RU, из Перми в Геленджик появился прямой авиарейс. Выполнять полеты будет компания «Аэрофлот» на самолетах Airbus. Первый рейс стартует 19 июня. Пока полетная программа поставлена до 25 августа. Соответствующая информация появилась в расписании аэропорта Большое Савино.Согласно расписанию, рейсы будут осуществляться раз в неделю по субботам в 20:50. Время в полете — 3 часа. Из Геленджика в Пермь самолеты также будут летать по субботам. Отправление — в 14:45 по местному времени. В марте на полеты в Геленджик заявлялась авиакомпания Utair. Рейсы должны были начаться с 1 июня, но компания отказалась от полетов.Также расширена полетная программа из Перми за границу. Авиакомпания «Победа» открывает регулярные рейсы в город Ларнака на острове Кипр. Первый полет должен состояться 14 июня около 6 часов утра. Билеты уже в продаже.