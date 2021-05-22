Пермь преображается
Диана Ватолина, директор МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»: "До конца июня, в рамках действующих контрактов, у нас будет осуществлён снос 10 аварийных домов. Управления жилищных отношений произвело их полное расселение, расселено было 124 семьи. Собственники получили возмещение за изымаемое жилое помещение, наниматели получили другое благоустроенное жилье".
Информацию о сроках расселения аварийного жилья в Перми и способах получения возмещения за квартиру или комнату можно получить у специалистов городского управления жилищных отношений. Но и те, кому расселение в ближайшее время не грозит, владельцы жилья современного, получают от ликвидации непригодного жилья свои, и немалые преференции. Только нужно немного подождать.
Анатолий Маховиков, генеральный директор АО «СЗ «Кортрос-Пермь»: "Это новые фасады, новые дома, это новая, комфортная среда проживания. Новые тротуары, новые дороги. И, по-этому, через снос ветхого и аварийного жилья вообще происходит реновация города. Город становиться лучше — современный, красивый… Поэтому больше будет программа сноса ветхого и аварийного жилья, тем город наш станет только лучше".
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