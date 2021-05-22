Пермь преображается

С начала года в краевой столице уже снесено 4 аварийных дома и планируется к расселению в ближайшее время еще 10 многоквартирных жилых домов. Их место займут соцобъекты, места отдыха и, конечно, новые дома. Отмечается, что в текущем году из бюджетов всех уровней выделена беспрецедентная сумма на расселение аварийного жилья — около трех миллиардов рублей, что в перспективе позволит переехать в новые квартиры почти четырем тысячам пермяков.Диана Ватолина, директор МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»: "До конца июня, в рамках действующих контрактов, у нас будет осуществлён снос 10 аварийных домов. Управления жилищных отношений произвело их полное расселение, расселено было 124 семьи. Собственники получили возмещение за изымаемое жилое помещение, наниматели получили другое благоустроенное жилье".Информацию о сроках расселения аварийного жилья в Перми и способах получения возмещения за квартиру или комнату можно получить у специалистов городского управления жилищных отношений. Но и те, кому расселение в ближайшее время не грозит, владельцы жилья современного, получают от ликвидации непригодного жилья свои, и немалые преференции. Только нужно немного подождать.Анатолий Маховиков, генеральный директор АО «СЗ «Кортрос-Пермь»: "Это новые фасады, новые дома, это новая, комфортная среда проживания. Новые тротуары, новые дороги. И, по-этому, через снос ветхого и аварийного жилья вообще происходит реновация города. Город становиться лучше — современный, красивый… Поэтому больше будет программа сноса ветхого и аварийного жилья, тем город наш станет только лучше".