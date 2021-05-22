Для 15 тысяч пермских выпускников звенит «Последний звонок»

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что 22 мая для выпускников 9-х и 11-х классов проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию школы. Глава Перми Алексей Дёмкин пожелал выпускникам удачи на предстоящих экзаменах. В департаменте образования администрации Перми отметили, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса ученикам 9-х и 11-х классов пришлось прощаться со школой в онлайн-режиме. Выпускники этого года могут отпраздновать свой последний звонок дважды: в школе и онлайн. Торжественные мероприятия в школах проходят с соблюдением всех мер безопасности.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Впереди у вас – большая интересная жизнь, новые перспективы, реализация самых смелых идей. Я горжусь вашими успехами, каждый из вас талантлив по-своему, а вместе вы – достойное будущее Перми. Высокий уровень нашего школьного образования открывает перед вами множество дорог. Я желаю вам найти свою. Надеюсь, что ваш путь будет связан с Пермью, ведь именно благодаря вам наш город растёт и развивается".