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В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения
ГУ МВД по Пермскому краю: "Уже через несколько минут наряд ДПС ГИБДД заметил угнанную легковушку на федеральной трассе «Подъезд к Перми М7 «Волга». Автомобиль остановили. Медицинское освидетельствование показало, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения".
Мужчина рассказал, что отмечал день рождения в кафе. Когда вышел из здания увидел припаркованную машину. Дверь была открыта, ключи были в замке зажигания. Он решил прокатиться на этом автомобиле. Ранее молодого человека уже привлекали к ответственности за подобное преступление. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
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