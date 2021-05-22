В Очёре осудят мужчину, решившего угнать автомобиль в свой день рождения

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в Очёре осудят мужчину, который, отметив день рождения в кафе, решил угнать припаркованную неподалёку машину. В конце апреля этого года в дежурную часть обратилась женщина. Она рассказала что у неё угнали автомобиль ВАЗ-21074. Машина была припаркована на улице Ленина. Подозреваемого очень быстро нашли – им оказался 27-летний местный житель.ГУ МВД по Пермскому краю: "Уже через несколько минут наряд ДПС ГИБДД заметил угнанную легковушку на федеральной трассе «Подъезд к Перми М7 «Волга». Автомобиль остановили. Медицинское освидетельствование показало, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения".Мужчина рассказал, что отмечал день рождения в кафе. Когда вышел из здания увидел припаркованную машину. Дверь была открыта, ключи были в замке зажигания. Он решил прокатиться на этом автомобиле. Ранее молодого человека уже привлекали к ответственности за подобное преступление. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.