В Добрянке сотрудница турфирмы оформляла кредиты на клиентов

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ГУ МВД по Пермскому краю: "С декабря 2018 года обвиняемая, имея доступ к персональным данным клиентов туристической фирмы, оформляла на них кредиты в банках, с которыми сотрудничало агентство. Установлено, что женщина похитила более 700 тысяч рублей. В ходе следствия она возместила потерпевшим большую часть материального ущерба".
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.
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