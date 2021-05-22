В Добрянке сотрудница турфирмы оформляла кредиты на клиентов

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в Добрянке окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, которую обвиняют в совершении 8 эпизодов мошенничества. В 2019 году в полицию начали обращаться местные жители. Все они говорили о том, что на их имя оформлены кредиты, которые они не брали. Банки, тем временем, требуют погасить долг. Выяснилось, что на самом деле займы брала 26-летняя жительница Добрянки, которая работала в турфирме.ГУ МВД по Пермскому краю: "С декабря 2018 года обвиняемая, имея доступ к персональным данным клиентов туристической фирмы, оформляла на них кредиты в банках, с которыми сотрудничало агентство. Установлено, что женщина похитила более 700 тысяч рублей. В ходе следствия она возместила потерпевшим большую часть материального ущерба".В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.