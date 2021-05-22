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В Перми стартует ремонт трамвайных путей в тоннеле на улице Дзержинского
В департаменте транспорта администрации Перми рассказали, что автобус маршрута №88 в прямом и обратном направлениях будет следовать сообщением «станция «Пермь-2» – Завод профнастила». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на конечном остановочном пункте «Завод профнастила».
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