Последний звонок: старшеклассники прощаются со школой

Большая часть последних звонков в Перми пройдет завтра, 22 мая, однако не обошлось без исключений - часть выпускников прощались со школами уже сегодня, обязательно - с соблюдением требований эпидемиологов.Торжественная передача гимназического флага. От одного поколения выпускников к другому. Этой традиции уже 20 лет. Точно так же, как и церемонии поздравления от первоклассников. Вслед за этим звучат поздравления учителям уже от самих выпускников.Уже не в песне, а на словах Дарья Деткина вспоминает лучшее, что было в школьные годы.Дарья Деткина — выпускница МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми: "Буду вспоминать каждый день, уроки, учителей, наши шутки, походы в столовую, как мы прогуливали физкультуру». Дальше родители выпускников берут свое поздравительное слово. И песней, и танцем.Планы на будущее у всех выпускников уже есть. Гордость гимназии - Алексей Баландин. Победитель всевозможных олимпиад. Он уже точно решил связать свою жизнь с космосом. Алексей Баландин — выпускник МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми: "Независимо от того, как сложится судьба. Бывает, что и конструкторы становятся космонавтами". У шестой гимназии в этом году юбилей. 80 лет! Но, как говорит ее директор, каждый год последний звонок - особый и неповторимый.Елена Васильева, директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми: "Вы знаете, каждый раз все по-другому. Потому что дети все разные, яркие индивидуальности». Из-за санитарных мер безопасности на территорию гимназии посторонних не пускают. Но прохожие наблюдают из-за забора. Последний звонок — праздник для всего Закамска.Впервые за два года последние звонки снова проходят наяву, а не в онлайн-режиме. В этом году из пермских школ выпускаются почти 10,5 тысяч девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. Добро пожаловать во взрослую жизнь!