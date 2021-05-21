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Последний звонок: старшеклассники прощаются со школой
Уже не в песне, а на словах Дарья Деткина вспоминает лучшее, что было в школьные годы.
Дарья Деткина — выпускница МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми: "Буду вспоминать каждый день, уроки, учителей, наши шутки, походы в столовую, как мы прогуливали физкультуру». Дальше родители выпускников берут свое поздравительное слово. И песней, и танцем.
Планы на будущее у всех выпускников уже есть. Гордость гимназии - Алексей Баландин. Победитель всевозможных олимпиад. Он уже точно решил связать свою жизнь с космосом. Алексей Баландин — выпускник МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми: "Независимо от того, как сложится судьба. Бывает, что и конструкторы становятся космонавтами". У шестой гимназии в этом году юбилей. 80 лет! Но, как говорит ее директор, каждый год последний звонок - особый и неповторимый.
Елена Васильева, директор МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми: "Вы знаете, каждый раз все по-другому. Потому что дети все разные, яркие индивидуальности». Из-за санитарных мер безопасности на территорию гимназии посторонних не пускают. Но прохожие наблюдают из-за забора. Последний звонок — праздник для всего Закамска.
Впервые за два года последние звонки снова проходят наяву, а не в онлайн-режиме. В этом году из пермских школ выпускаются почти 10,5 тысяч девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. Добро пожаловать во взрослую жизнь!
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