В Прикамье ограничительные меры продлены до июля

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Кроме того, введены послабления, разрешающие проведение в образовательных организациях последних звонков и выпускных с участием одного из родственников каждого ребенка при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. С учетом данных требований решения о проведении мероприятий с участием родителей принимают руководители образовательных организаций.
При проведении последних звонков и выпускных будут усилены меры безопасности, вопрос находится на контроле правоохранительных органов региона.
Напомним, в Пермском крае действуют ограничения для организаций тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Также под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также массовые мероприятия.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.05.2021
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