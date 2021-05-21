В Прикамье ограничительные меры продлены до июля

В Пермском крае, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, действие текущих ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции продлено до 1 июля. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе.Кроме того, введены послабления, разрешающие проведение в образовательных организациях последних звонков и выпускных с участием одного из родственников каждого ребенка при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. С учетом данных требований решения о проведении мероприятий с участием родителей принимают руководители образовательных организаций.При проведении последних звонков и выпускных будут усилены меры безопасности, вопрос находится на контроле правоохранительных органов региона.Напомним, в Пермском крае действуют ограничения для организаций тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Также под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки) и иные развлекательные и досуговые заведения, а также массовые мероприятия.