У старшеклассников - пора итоговых испытаний

В школах Пермского края у девятиклассников был последний день написания контрольных работ по предметам на выбор. А уже в начале следующей недели им предстоит первое серьезное испытание – обязательный экзамен по русскому языку в рамках ОГЭ, после него состоится итоговая проверка знаний по математике.ЕГЭ в школах пройдет с 31 мая по 2 июля. В пунктах проведения заканчиваются последние приготовления: установка печатной аппаратуры и компьютерной техники, видеокамер, подготовка аудиторий. Всего писать единый государственный экзамен в Прикамье в этом году планируют более 13,5 тысяч человек, а основной государственный за курс общего образования – почти 25 тысяч.