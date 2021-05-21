У старшеклассников - пора итоговых испытаний
ЕГЭ в школах пройдет с 31 мая по 2 июля. В пунктах проведения заканчиваются последние приготовления: установка печатной аппаратуры и компьютерной техники, видеокамер, подготовка аудиторий. Всего писать единый государственный экзамен в Прикамье в этом году планируют более 13,5 тысяч человек, а основной государственный за курс общего образования – почти 25 тысяч.
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