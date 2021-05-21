← Испуганные дети забаррикадировались в классах: хроника ЧП в березниковском лицее
Для студентов ПНИПУ построят два общежития
Застройщиком выступает Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Количество этажей каждого здания – 5 (в том числе подземный). Вместимость каждого здания – 49 человек, а количество жилых комнат в каждом здании – 25.
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