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Испуганные дети забаррикадировались в классах: хроника ЧП в березниковском лицее

Стало известно имя пострадавшей во время ЧП в лицее №1 - это Людмила Николаевна Ишменева, заслуженный учитель РФ, обладатель премии министерства образования и науки Пермского края за подготовку высокобалльников по физике.Напомним, в Березниках школьник напал на учительницу. По предварительной информации, ученик десятого класса достал нож и нанес женщине несколько ударов. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, прибывшие по тревожному сигналу. Кадры, на которых подростка выводят из здания лицея уже опубликовали в Сети.
Чуть позже скорая забрала пострадавшую. Учительница доставлена в Березниковскую больницу. Врачи уже провели диагностику и оказали первую помощь. Как заявляют в минздраве, женщина находится в состоянии средней тяжести. За пострадавшей отправлен вертолет для транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Пациентка находится в хирургическом корпусе Березниковской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи, сейчас начнется операционная обработка раны. В настоящее время готовится к вылету борт вертолета из города Перми вместе с главным хирургом Пермского края, из Соликамска выезжает главный реаниматолог Пермского края для решения на месте оказания медицинской помощи и транспортировки в краевую клиническую больницу г. Перми".После нападения на учительницу школьники первого лицея спрятались в классах и забаррикадировались. Фотографии, сделанные изнутри, уже публикуются в социальных сетях. Как пишут в комментариях, все сильно испугались. Некоторые сразу начали писать и звонить родителям, едва не началась паника, родители по телефону успокаивали ребят, советовали затаиться и выключить звук на телефоне.
"Вести" будут следить за развитием событий.

Опубликовано: 21.05.2021 в 14:55 в рубрике - Вести Пермь

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← Найти и уничтожить: как в Прикамье будут бороться с борщевиком

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