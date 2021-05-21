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Испуганные дети забаррикадировались в классах: хроника ЧП в березниковском лицее
Чуть позже скорая забрала пострадавшую. Учительница доставлена в Березниковскую больницу. Врачи уже провели диагностику и оказали первую помощь. Как заявляют в минздраве, женщина находится в состоянии средней тяжести. За пострадавшей отправлен вертолет для транспортировки в Пермь в краевую клиническую больницу.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Пациентка находится в хирургическом корпусе Березниковской больницы. У нее одно ножевое ранение в области шеи, сейчас начнется операционная обработка раны. В настоящее время готовится к вылету борт вертолета из города Перми вместе с главным хирургом Пермского края, из Соликамска выезжает главный реаниматолог Пермского края для решения на месте оказания медицинской помощи и транспортировки в краевую клиническую больницу г. Перми".После нападения на учительницу школьники первого лицея спрятались в классах и забаррикадировались. Фотографии, сделанные изнутри, уже публикуются в социальных сетях. Как пишут в комментариях, все сильно испугались. Некоторые сразу начали писать и звонить родителям, едва не началась паника, родители по телефону успокаивали ребят, советовали затаиться и выключить звук на телефоне.
"Вести" будут следить за развитием событий.
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