Найти и уничтожить: как в Прикамье будут бороться с борщевиком

Борщевиком в Пермском крае засорена территория в 59 тыс. га. При этом ее большая часть – 38 тыс. га – относится к землям сельхозназначения. Еще 9 тыс. га захвачено борщевиком в пределах населенных пунктов. Именно эти участки необходим освободить от сорняка прежде всего. Из всех засоренных земель 25 тыс. га находятся в собственности муниципалитетов, 14 тыс. – в региональной, 12 тыс. – в частной и 8 тыс. – в федеральной. Сильнее всего борщевик распространился в Нытвенском городском округе, Чернушинском и Пермском муниципальных районах.В 2021 году в Прикамье планируется обработать 5 тыс. га засоренных сорняком земель. В 9 муниципальных образованиях уже начаты работы по обработке территорий от борщевика – в Большесосновском и Пермском районах, Березовском, Верещагинском, Губахинском, Добрянском, Соликамском, Чайковском и Частинском округах. Еще в 12 территориях уже заключены контракты с подрядными организациями, которые начнут устранение сорняка в ближайшие дни.За этот год планируется почти полностью уничтожить борщевик на землях населенных пунктов в десяти территориях – в Березниках, Кунгуре, Кизеле, Большесосновском районе, Губахинском, Суксунском, Чусовском, Юрлинском, Кочевском и Кудымкарском округах. В дальнейшем работы в них продолжатся на землях других категорий. В пяти муниципальных образованиях на землях населенных пунктов борщевик уничтожат на 60-80% в Верещагино, Очере, Добрянке, Березовском и Ординском муниципальных округах. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Борщевик – серьезная проблема, поэтому мероприятия по его устранению необходимо продолжать. Ответственность за нее в первую очередь лежит на главах территорий. Министерству сельского хозяйства нужно усилить контроль".