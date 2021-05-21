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Найти и уничтожить: как в Прикамье будут бороться с борщевиком
В 2021 году в Прикамье планируется обработать 5 тыс. га засоренных сорняком земель. В 9 муниципальных образованиях уже начаты работы по обработке территорий от борщевика – в Большесосновском и Пермском районах, Березовском, Верещагинском, Губахинском, Добрянском, Соликамском, Чайковском и Частинском округах. Еще в 12 территориях уже заключены контракты с подрядными организациями, которые начнут устранение сорняка в ближайшие дни.
За этот год планируется почти полностью уничтожить борщевик на землях населенных пунктов в десяти территориях – в Березниках, Кунгуре, Кизеле, Большесосновском районе, Губахинском, Суксунском, Чусовском, Юрлинском, Кочевском и Кудымкарском округах. В дальнейшем работы в них продолжатся на землях других категорий. В пяти муниципальных образованиях на землях населенных пунктов борщевик уничтожат на 60-80% в Верещагино, Очере, Добрянке, Березовском и Ординском муниципальных округах. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Борщевик – серьезная проблема, поэтому мероприятия по его устранению необходимо продолжать. Ответственность за нее в первую очередь лежит на главах территорий. Министерству сельского хозяйства нужно усилить контроль".
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